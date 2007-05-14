Наша Україна побоюється, що зарплата опозиції прилипне до рук коаліціянтів

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту розглянув питання правомірності нарахування заробітної плати депутатам-опозиціонерам, які не беруть участі у пленарних засіданнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив голова комітету Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, депутати, які не беруть участі у роботі ВР, отримуватимуть заробітну плату не у повному обсязі. «Річ не в тому, що коаліція не хоче давати опозиції гроші», - наголосив О.ЄФРЕМОВ. Він пояснив, що зарплату отримуватимуть лише ті депутати, які власноруч розписуються у відомостях та беруть участь у пленарних засіданнях.

У свою чергу, народний депутат V скликання, член фракції «Наша Україна» Володимир ШКЛЯР запропонував направити зарплату депутатів-опозиціонерів на благодійні цілі. За його словами, з цього приводу кожен депутат особисто має написати відповідну заяву.

«В жодному разі, не можна залишати гроші у Верховній Раді. Це потрібно, щоб коаліція не перерахувала ці гроші собі на відпустки та на премії», - вважає В.ШКЛЯР.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня заступник керівника фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ запропонував позбавити опозиційних народних депутатів, які не беруть участі у роботі парламенту, зарплат, службових автомобілів та проживання в готелі за рахунок Верховної Ради.

За словами В.КИСЕЛЬОВА, народні депутати від опозиції не беруть участі у засіданнях парламенту, у роботі комітетів, «але справно при цьому отримують заробітну плату, користуються автотранспортом, користуються послугами готелю».

У той же день голова ВР Олександр МОРОЗ доручив регламентному Комітету ВР вивчити питання про подальше фінансове забезпечення народних депутатів, які не беруть участі у пленарних засіданнях ВР і засіданнях комітетів.