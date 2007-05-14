Балога розповів, як Гайдук зафіксував вагу, а Плющ зробить поштовх

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначив для нового секретаря Ради національної безпеки та оборони Івана ПЛЮЩА роль одного із ключових державних менеджерів щодо стабілізації ситуації в Україні, виведення її на якісний рівень перспективного розвитку.

Про це заявив сьогодні глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, повідомляє прес-служба Президента.

За його словами, це завдання включає в себе широкий спектр питань суспільної, політичної, економічної, правоохоронної сфер. «Потрібно покласти край постійній лихоманці в державі. Провідну формуючу роль у виконанні цього завдання має відіграти РНБО», – передав позицію глави держави В.БАЛОГА.

Як сказав глава Секретаріату Президента, призначення І.ПЛЮЩА є кроком, викликаним необхідністю змін у якості управління сферою національної безпеки і оборони.

За словами В.БАЛОГИ, попередник І.ПЛЮЩА – Віталій ГАЙДУК – виконав своє завдання щодо форматування всього комплексу РНБО після періоду деякої невизначеності в роботі цього конституційного органу. «Користуючись термінологією важкоатлетів, ГАЙДУК «зафіксував вагу», ПЛЮЩЕВІ доведеться «зробити поштовх», - сказав В.БАЛОГА.

Серед головних завдань, поставлених Президентом новопризначеному секретареві РНБО, В.БАЛОГА назвав завершення реформування правоохоронної системи відповідно до комплексної концепції, вилучення з діяльності судів корупційної складової. Також потрібно скоригувати енергетичну політику нашої держави з урахуванням реалій світової геоенергетики. Слід втілити давні рішення щодо врегулювання прикордонних проблем у взаєминах із сусідніми країнами, оновити договірну базу двосторонніх і багатосторонніх відносин, додав він.

Як відзначив В.БАЛОГА, «усі ці першочергові кроки слід зробити за одночасного посилення роботи Секретаріату РНБО. Це має бути динамічна, гнучка структура, адекватна часу і масштабам поставлених завдань».

Глава Секретаріату Президента відкинув усілякі спекуляції окремих політиків щодо політичного підгрунтя звільнення В.ГАЙДУКА. «Віталій Анатолійович написав на ім’я Президента заяву з проханням про відставку. Це було виключно його рішення, і глава держави прийняв аргументи пана ГАЙДУКА. Усі коментарі з цього приводу – не більше, ніж домисли, кон’юнктурно вигідні конкретним політичним силам і їхнім рупорам».

За словами В.БАЛОГИ, на користь І.ПЛЮЩА грає його величезний досвід державного діяча, непохитний авторитет і виняткова працездатність. «Новий секретар РНБО завжди працював в ім’я України і ніколи не розмінювався на дріб’язок. Його вплив і вага, зароблені не грошима, а гідними справами, вселяють упевненість, що він гідно виконає свою місію», - сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом від 12 травня звільнив В.ГАЙДУКА з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України у зв`язку з поданою ним заявою про відставку.

Іншим указом В.ЮЩЕНКО призначив І.ПЛЮЩА на посаду секретаря РНБО.