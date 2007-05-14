Балога розповів, як Гайдук зафіксував вагу, а Плющ зробить поштовх
Потрібно покласти край лихоманці...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначив для нового секретаря Ради національної безпеки та оборони Івана ПЛЮЩА роль одного із ключових державних менеджерів щодо стабілізації ситуації в Україні, виведення її на якісний рівень перспективного розвитку.
Про це заявив сьогодні глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, повідомляє прес-служба Президента.
За його словами, це завдання включає в себе широкий спектр питань суспільної, політичної, економічної, правоохоронної сфер. «Потрібно покласти край постійній лихоманці в державі. Провідну формуючу роль у виконанні цього завдання має відіграти РНБО», – передав позицію глави держави В.БАЛОГА.
Як сказав глава Секретаріату Президента, призначення І.ПЛЮЩА є кроком, викликаним необхідністю змін у якості управління сферою національної безпеки і оборони.
За словами В.БАЛОГИ, попередник І.ПЛЮЩА – Віталій ГАЙДУК – виконав своє завдання щодо форматування всього комплексу РНБО після періоду деякої невизначеності в роботі цього конституційного органу. «Користуючись термінологією важкоатлетів, ГАЙДУК «зафіксував вагу», ПЛЮЩЕВІ доведеться «зробити поштовх», - сказав В.БАЛОГА.
Серед головних завдань, поставлених Президентом новопризначеному секретареві РНБО, В.БАЛОГА назвав завершення реформування правоохоронної системи відповідно до комплексної концепції, вилучення з діяльності судів корупційної складової. Також потрібно скоригувати енергетичну політику нашої держави з урахуванням реалій світової геоенергетики. Слід втілити давні рішення щодо врегулювання прикордонних проблем у взаєминах із сусідніми країнами, оновити договірну базу двосторонніх і багатосторонніх відносин, додав він.
Як відзначив В.БАЛОГА, «усі ці першочергові кроки слід зробити за одночасного посилення роботи Секретаріату РНБО. Це має бути динамічна, гнучка структура, адекватна часу і масштабам поставлених завдань».
Глава Секретаріату Президента відкинув усілякі спекуляції окремих політиків щодо політичного підгрунтя звільнення В.ГАЙДУКА. «Віталій Анатолійович написав на ім’я Президента заяву з проханням про відставку. Це було виключно його рішення, і глава держави прийняв аргументи пана ГАЙДУКА. Усі коментарі з цього приводу – не більше, ніж домисли, кон’юнктурно вигідні конкретним політичним силам і їхнім рупорам».
За словами В.БАЛОГИ, на користь І.ПЛЮЩА грає його величезний досвід державного діяча, непохитний авторитет і виняткова працездатність. «Новий секретар РНБО завжди працював в ім’я України і ніколи не розмінювався на дріб’язок. Його вплив і вага, зароблені не грошима, а гідними справами, вселяють упевненість, що він гідно виконає свою місію», - сказав В.БАЛОГА.
Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом від 12 травня звільнив В.ГАЙДУКА з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України у зв`язку з поданою ним заявою про відставку.
Іншим указом В.ЮЩЕНКО призначив І.ПЛЮЩА на посаду секретаря РНБО.