Податківці вилучили у киянки готель на Південному березі Криму

Ялтинські податківці вилучили в смт. Гурзуф (Південний берег Криму) готель, вартість якого, за попередньою оцінкою, становить півмільйона гривень.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в АРК.

Ялтинські податківці провели перевірку діяльності одного з розташованих в Гурзуфі приватних міні-готелів. У ході перевірки з`ясувалося, що господиня готелю – жителька Києва, здійснювала діяльність з надання громадянам тимчасового помешкання без дозвільних документів.

Згідно з протоколом, податківцями вилучено 2-х поверхове приміщення готелю (у якому розташовано 8 номерів) на суму попередньої оцінки 500 тис. грн. Вилучену будівлю передано на відповідальне зберігання. "За даним фактом буде ухвалено рішення згідно з чинним законодавством", - завірили в податковій.