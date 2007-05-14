Територія Тузли зменшилася на 30 гектарів

Впродовж 2005-го - першої половини 2006 року територія острова Тузла через відсутність фінансування робіт з його укріплення зменшилася на 30 га.

Про це в інтерв`ю журналу «Профиль Украина» від 14 травня 2007 року сказав міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

«Я був уражений, коли відвідав його (острів Тузла). Після галасу у 2003--2004 роках і спекуляцій "помаранчевих" на цю тему впродовж 2005-го і першої половини 2006 року туди жодної копійки не було вкладено, і ми втратили близько 30 га нашої території - у прямому розумінні слова», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він також повідомив, що рішення комісії МНС було підтримане, і додатково виділено 25 млн. грн. - до тих 10 млн. грн., що вже є в бюджеті, - для розв’язання ситуації на Тузлі. «Сьогодні ми робимо все, щоб захистити острів і не дати піти йому під воду», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розпорядженням №193-р від 17 квітня виділив Раді міністрів Автономної Республіки Крим з резервного фонду державного бюджету 25,316 млн. грн. для проведення невідкладних заходів щодо інженерного захисту і облаштування о. Коса Тузла.

Коса Тузла розташована в Керченській протоці впоперек акваторії. Рівень води в протоці постійно коливається, тому розміри коси не постійні.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво греблі в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямку міста Керч до українського острова Тузла. Уряд України розцінив будівництво греблі як посягання на суверенітет держави.

Будівництво греблі було припинено 23 жовтня в 102 метрах від лінії українсько-російського кордону.

Внаслідок цих дій на острові Коса Тузла склалася надзвичайна ситуація, пов`язана з інтенсивними процесами розмиву території і деформацією південно-східного краю острова.