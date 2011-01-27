У Криму державні виконавці «гріли руки» на штрафах

У Криму засуджено чиновників Державної виконавчої служби, які привласнювали сплачені громадянами штрафи.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, співробітники СБУ викрили механізм розкрадання бюджетних коштів в одному з районних відділів Державної виконавчої служби Криму. Схема діяла протягом кількох останніх років і використовувалась практично всіма державними виконавцями відділу.

До обов’язків держвиконавців входило стягнення з приватних осіб штрафів, нарахованих контролюючими органами та органами з контролю за різноманітні адміністративні правопорушення: штрафи ДАІ, санепідемстанції, а також держмито, послуги судів. Посадова інструкція дозволяє держвиконавцям приймати у громадян готівку, але при цьому вони зобов’язані використовувати квитанції та облікової книги лише встановленого зразка.

Співробітники ВДВС розраховували, що боржники, які мешкають у віддалених селах району, погодяться сплатити штраф безпосередньо держвиконавцю, щоб не втрачати час і гроші на банківській комісії. Зазвичай так і було: чиновник пропонував заплатити штраф йому особисто, обіцяючи оформити платіж через банк, наперед знаючи, що ці гроші до банку не дійдуть.

У комп’ютерах правопорушників зберігалися скановані копії бланків та банківських печаток про сплату. За допомогою комп’ютерних програм держвиконавці вносили до зразків потрібні їм дані, а потім знімали з фальшивого платіжного документа ксерокопію і підшивали її до так званої «виконавчої справи». Сфальсифікована квитанція свідчила про те, що платіж начебто пройшов через банк, і була «підставою» для закриття виконавчого провадження за справою. Таким чином було закрито більше трьохсот виконавчих проваджень.

Така схема існувала протягом кількох років. Сума штрафів, що «осіла» в кишенях чиновникові, становила майже 50 тис. грн. Боржники, зазвичай, не цікавилися долею сплаченого штрафу, а отримані квитанції не зберігали.

Співробітники СБУ викрили кілька сотень фактів привласнення штрафів чиновниками районного ВДВС. Проти трьох було порушено кримінальні справи.

Суд визнав винними трьох чиновників у скоєнні інкримінованих злочинів та засудив їх до різних термінів ув’язнення, зобов’язавши відшкодувати завдані державі збитки. Ще двох їхніх колег, у тому числі й начальника відділу, було звільнено із займаних посад. Вирок стосовно засуджених набув чинності.