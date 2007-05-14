Відбудеться підписання угоди про утворення корпорації “Науковий парк “Київська політехніка”

11-00- Відбудеться урочиста церемонія підписання угоди про утворення корпорації “Науковий парк “Київська політехніка”. Засновники корпорації - НТУУ “КПІ” та ДП Держінвестицій “Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм”. Учасники: перший віце-прем’єр-міністр України Микола Азаров, голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій Віктор Івченко, ректор НТУ "КПI" Михайло Згуровський. На церемонію запрошені: міністр освіти і науки України Станіслав Ніколаєнко, міністр промполітики України Анатолій Головко, голова КОДА Віра Ульянченко, голова КМДА Леонід Черновецький, радник Президента України Олександр Зінченко та ін. (НТУУ «КПІ», просп. Перемоги, 47, корпус 1, зала засідань (1-й поверх). Початок реєстрації о 10-30. Потрібна акредитація. Телефони: 278-77-68, 8 (050) 572-61-02 до 15-00 14 травня.