Третьяков: Бойко і Азаров хочуть підсадити Україну на російську голку

"Уряд України, зокрема, міністерство палива і енергетики на чолі з Юрієм Бойком вибрало своєю стратегією ліквідацію української нафтогазової галузі, щоб повністю підсадити Україну на російську газову голку", - так прокоментував «Главреду» інформацію про скорочення видобутку нафти і газового конденсату в Україні народний депутат 5 скликання Олександр Третьяков.

«При тому, що споживання нафти і газу з року в рік росте, падіння їх видобутку не тільки підвищить залежність України від Росії, але й може привести до банкрутства «Нафтогазу України», у чому, очевидно, зацікавлений міністр палива і енергетики Юрій Бойко», - наголосив депутат. «Це поза сумнівом антидержавницька позиція, оцінку якій має дати українське суспільство, - відзначив Третьяков. – І такий шанс у суспільства є – висловити свою громадянську позицію на майбутніх дострокових виборах і дати належну оцінку подібним діям уряду».

Третьяков також нагадав, що «із завершенням епохи Кучми і згортанням тіньових схем на нафтогазовому ринку в 2005-2006 рр. було помітно збільшення видобутку нафти і газу, зокрема за рахунок незалежних інвестицій у газову галузь. Позитивні тенденції, які однак намітилися, сьогодні перекреслені діями головних фігурантів галузі – міністром Юрієм Бойком і першим віце-прем`єром, міністром фінансів Миколою Азаровим».

Як повідомляв УНІАН раніше, за оперативними даними українські нафтогазовидобувні підприємства, в січні-квітні скоротили видобування нафти і газового конденсату на 0,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2006 року - до 1 млн. 500,7 тис. тонн, а також видобуток природного газу на 0,1% до 6 млрд 979,8 млн. кубометрів.

У квітні українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, скоротили видобування нафти і газового конденсату на 2,5% в порівнянні з квітнем 2006 року - до 365 тис. тонн. Видобування природного газу в квітні скоротили на 0,7% в порівнянні з квітнем 2006 року - до 1 млрд 684 млн. кубометрів.

Як повідомлялося, в 2006 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобування нафти і газового конденсату на 3,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2005 року - до 4 млн. 515,5 тис. тонн, в т.ч. підприємства НАК Нафтогаз України збільшили видобування на 2,4% - до 4 млн. 99,4 тис. тонн.

Раніше лідер опозиції Юлія Тимошенко звинувачувала Юрія Бойка в тому, що він бере участь в розвалі української енергосистеми, і заявляла про його причетність до компанії "РосУкрЕнерго".