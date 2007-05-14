Перед початком курортного сезону міліція зачищає Крим

Кримська міліція напередодні курортного сезону проводить комплексне оперативно-профілактичне відпрацювання півострова. Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК.

Для надання практичної допомоги кримським правоохоронцям на півострів вже прибули співробітники апарату МВС України, а також оперативні співробітники підрозділів міліції спеціального призначення "Беркут", спеціального загону особливого призначення "Кобра" і військовослужбовці внутрішніх військ МВС.

"Не секрет, що в літні місяці населення Кримського півострова збільшується більш як утричі. Причому, їдуть до Чорного моря не тільки доброчесні громадяни, але і різного толку аферисти і шахраї, охочі поживитися за рахунок відпочиваючих. Саме тому основною метою відпрацювання є, перш за все, забезпечення належного рівня організації охорони громадського порядку і безпеки жителів і гостей півострова під час літньо-курортного сезону", - відзначають в міліції.

Особливу увагу правоохоронці звернуть на місця масового відпочинку людей (території санаторіїв, туристичних баз, будинків відпочинку, кемпінгів, дитячих оздоровчих установі). В рамках відпрацювання співробітники міліції приділяють увагу профілактиці правопорушень, розкриттю і розслідуванню тяжких і резонансних злочинів, виявленню злочинів на пріоритетних напрямах економіки, посиленню протидії організованої злочинності, незаконному обороту наркотичних речовин, торгівлі людьми, локалізації негативних тенденцій розвитку криміногенної ситуації на півострові.

Міліція Криму просить громадян з розумінням поставитися до оперативно-профілактичного відпрацювання, що проводиться, і повідомляти інформацію про скоєні або такі, що готуються, протиправні дії по телефону довіри в Сімферополі (0652) 255-000 або 02. "Конфіденційність гарантована", - відзначає ЦГЗ.

У кримському Главку МВС нагадують, що, згідно з розпорядженням МВС України, в період з 7 по 26 травня на територіях таких регіонів, як Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Харківська області, - проводиться комплексне оперативно-профілактичне відпрацювання. Оперативно-профілактичні заходи проводяться в два етапи: підготовчий (з 7 по 11 травня) і практичний (з 12 по 26 травня).