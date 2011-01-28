Азаров: найближчим часом ми розповімо, що збираємося робити

Найближчим часом Кабінет міністрів України опублікує перелік реформ, які будуть здійснюватися у 2011 році.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисільова».

«Протягом найближчих пару тижнів ми опублікуємо на сайті уряду те, що ми збираємося робити у 2011 році. Нам все це ясно вже, ми все це розпланували», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому глава уряду зазначив, що для проведення реформ необхідні чіткий план дій, концентрація державних ресурсів на вирішальних напрямках - там, де це дасть ефект. Крім того, прем`єр-міністр підкреслив, що проект пенсійної реформи, який зараз проходить обговорення, в лютому буде розглянутий Верховною Радою і ухвалений уже в березні.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 січня, президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом МІРОВИМ у рамках участі В.ЯНУКОВИЧА у Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив про початок проведення ще 21-ї реформи в різних сферах життєдіяльності України.