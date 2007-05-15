Джоан Роулінг відмовилася від ідеї закінчити сагу про Гарі Поттера

Джоан РОУЛІНГ має намір написати восьму книгу, присвячену героям її відомої саги про Гарі Поттера. Про це проінформував пресу представник письменниці Крістофер ЛІТТЛ, повідомляє Лента.ру з посиланням на UPI.

За його твердженням, Дж.РОУЛІНГ зберегла за собою всі права на персонажів серії і тому може самостійно написати будь-яку додаткову книгу. К.ЛІТТЛ підтвердив, що письменниця має намір, використовуючи чернетки, що накопичилися у неї за 10 років роботи, скласти енциклопедію чарівного світу Гарі Поттера.

У роботі буде представлена докладна біографія і генеалогія головних героїв, а також історія заснування Гогвортса.

Сама письменниця на своєму сайті зробила запис, в якому стверджується, що кошти від продажу восьмої книги підуть на добродійні потреби.

Як повідомлялося, сьомий, як раніше заявлялося - завершальний роман Дж.РОУЛІНГ про Гарі Поттера з`явиться влітку 2007 року.