Джоан Роулінг відмовилася від ідеї закінчити сагу про Гарі Поттера
08:50, 15 травня 2007Суспільство
1120
За 10 років накопичилося стільки чернеток...
|Джоан Роулінг. Фото з сайту allenandunwin.com
За його твердженням, Дж.РОУЛІНГ зберегла за собою всі права на персонажів серії і тому може самостійно написати будь-яку додаткову книгу. К.ЛІТТЛ підтвердив, що письменниця має намір, використовуючи чернетки, що накопичилися у неї за 10 років роботи, скласти енциклопедію чарівного світу Гарі Поттера.
У роботі буде представлена докладна біографія і генеалогія головних героїв, а також історія заснування Гогвортса.
Сама письменниця на своєму сайті зробила запис, в якому стверджується, що кошти від продажу восьмої книги підуть на добродійні потреби.
Як повідомлялося, сьомий, як раніше заявлялося - завершальний роман Дж.РОУЛІНГ про Гарі Поттера з`явиться влітку 2007 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter