Будівництво залізниці між «Борисполем» і Києвом вже відкладається

Будівництво залізничної гілки між аеропортом «Бориспіль» і центром Києва відкладається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам гендиректор аеропорту Борис ШАХСУВАРОВ.

«Питання з порядку денного не знімається, але поки що відкладається», - сказав він.

За словами гендиректора «Борисполя», будівництво відкладене у зв`язку з тим, що поки що не вирішене питання держгарантій під кредит китайського банку на це будівництво. «Перша умова китайського банку - гарантії уряду. Питання держгарантій на це не вирішене у держбюджеті», - сказав Б.ШАХСУВАРОВ. Водночас, він не виключив, що цього року до цього питання можуть повернутися.

Він додав, що все необхідне з боку аеропорту було зроблене: розроблено ТЕО, бізнес-план. При цьому він не назвав остаточну вартість будівництва, оскільки немає остаточного проекту. Водночас, на думку Б.ШАХСУВАРОВА, вартість може становити 200 млн. дол. «Моя думка - 200 млн. дол. У тому варіанті, який нас влаштовує», - сказав він. За його словами, наприклад, що стосується ТЕО, то там внесено дуже багато об`єктів для будівництва залізничної гілки, включаючи вокзали і т.п.

Як повідомляв УНІАН, планується, що китайські банки нададуть кредит у розмірі 1 млрд. дол., зокрема, на будівництво залізничної гілки, яка сполучить Київ і міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. у Китаї у присутності керівників України і КНР угодою, китайська сторона побудує залізничну трасу аероекспресу довжиною 30 км.

Генеральним підрядником проекту виступить компанія China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Будівництво планується розпочати у 2011 році і завершити за три роки. Крім будівництва, китайська сторона відповідатиме за навчання персоналу і забезпечення якості роботи нової магістралі.

Кабінет міністрів України розпорядженням від 28 липня 2010 р. №1567-р визначив організацію залізничного пасажирського сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль». Згідно з документом, реалізація проекту запланована на 2010-2012 роки. Згідно з розпорядженням, термін розробки ТЕО - до 1 грудня 2010 р.