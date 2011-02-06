Шахраї отримали ділянки 140 селян

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Черкаській області викрили організовану злочинну групу, яка здійснила розкрадання земель державного резервного фонду в адміністративних межах сільських рад одного з районів Черкащини.

Організував та очолив ОЗГ житель Київської області. До її складу входили ще двоє жителів Київщини, повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

У період 2009-2010 років зловмисники, переслідуючи мету придбання права на земельні ділянки, ввели в оману 140 жителів Київської області та шахрайським шляхом отримали в них нотаріальні довіреності на право купувати, розпоряджатися від їхнього імені будь-якими земельними ділянками, що знаходяться на території України. При цьому учасники злочинної групи приховали від селян відомості щодо їхнього права на безкоштовне отримання землі.

Під час підготовки попереднього погодження землевпорядної документації шахраї від імені усіх 140 селян підготували та надали до однієї з райдержадміністрацій Черкаської області завідомо підроблені документи. На підставі фіктивних паперів зловмисники заволоділи земельними ділянками в адміністративних межах восьми сільських рад Черкащини загальною площею близько 278 га.

В результаті таких неправомірних дій з боку учасників ОЗГ державі завдано збитків на загальну суму 3 мільйони 772 тисячі гривень.

У ході досудового слідства відшкодовано 950 тисяч гривень збитків.

Накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2,3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Розслідування завершено і справу направлено до суду.