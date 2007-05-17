Парламент узявся ”коригувати” рішення Печерського суду

Верховна Рада України запропонувала Генеральній прокуратурі та Вищій раді юстиції провести перевірку фактичних обставин прийняття суддями Печерського райсуду столиці постанови про бездіяльність ЦВК щодо відмови створювати окружні виборчі комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” прийняття відповідної постанови «Про спроби маніпулювання Печерським районним судом м. Києва у впливі на діяльність Центральної виборчої комісії» проголосував 251 із 256 зареєстрованих у сесійній залі.

У документі зазначається, що ухвалою Печерського районного суду Києва від 11 травня 2007 року задоволено позов виборчого блоку політичних партій БЮТ до ЦВК. Зазначеною постановою, ухваленою колегією суддів, визнано протиправною бездіяльність ЦВК щодо нестворення у визначений законодавством про вибори строк окружних виборчих комісій з підготовки та проведення позачергових виборів.

При цьому Центральну виборчу комісію суд зобов’язав у триденний строк з моменту набрання чинності постанови у даній справі створити окружні виборчі комісії, що здійснюватимуть підготовку та проведення позачергових виборів.

Також депутати зазначають, що з огляду на те, що обидва укази Президента про розпуск парламенту перебувають на розгляді у Конституційному Суді, місцевий суд мав би зупинити провадження у справі до прийняття рішення Конституційним Судом. Тому депутати запропонували Генпрокуратурі та Вищій раді юстиції провести перевірку фактичних обставин прийняття суддями відповідної ухвали та за наявності підстав вжити відповідних заходів.

При цьому Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя у разі надходження документів від Вищої ради юстиції за наслідками перевірки невідкладно підготувати та подати в установленому порядку на розгляд ВР проекти відповідних рішень парламенту.

Депутати також вважають за необхідне звернути увагу членів ЦВК на необхідність неухильного дотримання частини 1 статті 19, статті 60, інших вимог Конституції України та у своїй діяльності керуватися постановою парламенту від 2 квітня «Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні» та постановою від 30 квітня «Про вибори Президента України та народних депутатів».