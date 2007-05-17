Тимошенко виграла суд у Цушка

Суд визнав, що міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО поширював неправдиву інформацію про лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО і зобов’язав його спростувати її.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це йдеться у відповідній ухвалі Оболонського районного суду Києва від 15 травня.

Зокрема, суд визнав відомості, поширені В.ЦУШКОМ 20 жовтня 2006 року у програмі «Свобода слова», недостовірними і такими, що принижують честь, гідність та ділову репутацію Ю.ТИМОШЕНКО, а також зобов’язав спростувати неправдиву інформацію.

Як нагадали в БЮТ, В.ЦУШКО 20 жовтня на телеканалі ICTV заявив, що нібито лідер опозиції Ю.ТИМОШЕНКО привласнила велику суму грошей. Водночас міністр не надав до суду жодних документів на доказ своїх висловлювань, зазначили у прес-службі БЮТ.

Фото Дмитра Никанорова (Кореспондент.net)