Гоша Куценко одружується (фото нареченої)

20 травня знаменитому акторові, телеведучому і співакові Гоші Куценку виповнюється 40 років.

У одному з недавніх інтерв`ю Куценко розповів, який він донжуан, мисливець на жінок і що не збирається вступати в законний шлюб. "У вихідні на його запрошення ми відвідали сольний концерт Куценка (актор виступає з групою Anatomy of Soul) в столичному арт-клубі "Дуети", - пише "Комсомолка" - І, зайшовши до Гоші в гримерку, вирішили уточнити, чому ж все-таки до 40 років він так і не оженився, поставивши сакраментальне питання: мовляв, може, ви боїтеся жінок?

Як же було наше здивування, коли Гоша на таке припущення раптом образився і заявив:

- Я вам зараз скажу те, чого ще не говорив журналістам: я одружуюся! Це правда! Пора".