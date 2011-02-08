У Донецькій області накрили дві «пральні» з мільярдним оборотом

У Донецькій області ліквідовано два конвертаційні центри, оборот за розрахунковими рахунками яких становив близько 1 млрд. грн. на рік.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, до складу так званих «конвертів» входило більш як 30 фіктивних суб`єктів підприємництва.

Один із цих центрів надавав послуги з незаконного переведення в готівку коштів і мінімалізації податкових зобов`язань підприємствам трьох областей України: Київській, Донецькій і Луганській. Організатори другого центру свою злочинну діяльність вели прямо в одному з комерційних банків Донецька, де безпосередньо зберігали і видавали незаконно переведені в готівку грошові кошти.

Як повідомив заступник начальника управління Державної служби боротьби з економічними злочинами ГУ МВС України в Донецькій області Юрій ФЕДЬКО, в рамках слідчих дій правоохоронцями було проведено більш як 50 обшуків.

Під час обшуків було вилучено печатку, документи, чорнові записи, підтверджуючі злочинну діяльність, а також гроші в сумі більш як 8 млн. грн. і цінні папери (векселі), які використовувалися для переведення в готівку грошових коштів, на загальну суму понад 200 млн. грн. На розрахункових рахунках підконтрольних цим конвертаційним центрам фіктивних підприємств арештовано більш як 20 млн. грн.

В даний час за фактами скоєння посадових злочинів і фіктивного підприємництва порушено ряд кримінальних справ. До відповідальності притягуються 8 організаторів двох конвертаційних центрів, серед яких і посадовці комерційних банків.