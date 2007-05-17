Порушено кримінальну справу проти судді, який призупиняв указ Ющенка

Прокурор Автономної Республіки Крим Віктор ШЕМЧУК сьогодні порушив кримінальну справу стосовно судді міського суду м. Феодосії Олександра КОВАЛЕНКА, котрий прийняв свідомо неправомірне рішення щодо Указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Криму.

Прес-служба кримської прокуратури зазначає, що 5 квітня 2007 року суддя Феодосійського міськсуду, перевищивши посадові повноваження, з порушенням встановленого порядку реалізації конституційних принципів судочинства і з рядом інших порушень, розглянув по суті клопотання про забезпечення позову і виніс свідомо неправомірну ухвалу, котру негайно і видав позивачеві.

Цією ухвалою феодосійський суддя незаконно заборонив Кабінету міністрів України, Держказначейству України, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування проводити заходи, здійснювати будь-які дії, а також приймати будь-які рішення щодо виконання Указу Президента України від 2 квітня "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України", зазначили в прес-службі.

Цією ж постановою феодосійський суддя заборонив Центральній виборчій комісії України проводити заходи щодо виконання Указу глави держави, а також заборонив політичним партіям і блокам висувати кандидатів у депутати на позачергових виборах народних депутатів України, заборонив подавати для реєстрації в ЦВК документи кандидатів в депутати, заборонив виготовляти і розміщувати друковану передвиборну агітаційну продукцію.

Враховуючи наявність складу злочину, кримський прокурор прийняв рішення порушити стосовно судді міськсуду Феодосії кримінальну справу за фактом ухвалення свідомо неправомірного рішення. Дії судді Феодосії кваліфіковані за ч.1 ст. 375 Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що в процесі розслідування кримінальної справи слідчі прокуратури АРК і оперативники спецпідрозділу кримського Главку СБУ перевірятимуть на причетність до скоєння злочину інших осіб, які могли підбурювати суддю до ухвалення неправомірного рішення або могли чинити тиск на суддю. Особи, причетні до цієї справи, встановлюватимуться як у Криму, так і в Києві.

Разом з тим, як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 травня, Верховна Рада України звільнила голову Феодосійського суду Ігоря ГАВРИЛЮКА, який 7 квітня скасував рішення судді О.КОВАЛЕНКА про припинення указу Президента від 2 квітня про розпуск Верховної Ради.

І.ГАВРИЛЮК був звільнений за порушення присяги судді.