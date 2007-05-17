До Криму привезли тіло татарського лідера часів нацистської окупації

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ сподівається, що жалобні заходи 18 травня - у 63-ю річницю депортації кримських татар із території півострова - пройдуть без провокацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, про це М.ДЖЕМІЛЄВ заявив сьогодні під час зустрічі з першим секретарем політичного відділу Посольства США в Україні Джорджем КЕНТОМ.

Лідер Меджлісу, зокрема, повідомив дипломату, що після закінчення жалобного всекримського мітингу кримських татар у Сімферополі відбудеться церемонія перепоховання в Бахчисараї праху "видатного державного діяча кримськотатарського народу" Едіге Киримала, останки якого сьогодні були привезені з Німеччини. "Сьогодні деякі кримські політики заявляли, що поховання на території Криму Едіге Киримала є протизаконним, - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ, - але в зв`язку з цим і у нас тоді викликає обурення знаходження досі в Криму деяких пам`ятників так званих "радянських діячів". Що ж тепер воювати з могилами?".

М.ДЖЕМІЛЄВ також заявив, що, незважаючи на інформацію, про можливі провокації, які плануються окремими політичними силами в день поховання Е.Киримала, все пройде спокійно, "враховуючи, що цей день є скорботним для багатьох народів Криму".

Як повідомлялося, з початку цього тижня в кримських ЗМІ мусується тема можливого поховання в Криму останків Е.Киримала. Деякі ЗМІ зазначають, посилаючись на дані кримських істориків, що Е.Киримал (Шинкевич) активно співпрацював з німецькими окупантами, в грудні 1941 року їздив до Берліна, де з членів кримськотатарської еміграції намагався створити національне представництво і домогтися від Гітлера створення татарської держави. В листопаді-грудні 1942 року був членом сімферопольського мусульманського комітету в окупованому Криму. В січні 1943 року офіційно визнаний нацистами як голова кримськотатарського національного центру. 17 березня 1945 року Е.Киримал був визнаний урядом Третього рейху єдиним офіційним представником кримських татар. Після війни жив у Західній Німеччині, там і був похований.