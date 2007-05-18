Підприємець, чиї кілери помилково розстріляли депутата, сидітиме до смерті

Апеляційний суд АРК засудив до вищої міри покарання запорізького підприємця, чиї кілери помилково розстріляли депутата

Апеляційний суд Криму засудив до довічного ув’язнення - вищої міри покарання, передбаченої Кримінальним кодексом України, 40-річного запорізького підприємця, який організував замах на вбивство свого компаньйона по бізнесу. Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі кримської прокуратури.

"Злочинець тричі чинив замах на бізнесмена, який - неначе народився в сорочці - виявився недосяжним для "кілерів", найнятих конкурентом", - розповіли в прокуратурі. Вперше не дала належного "ефекту" прикріплена вбивцями до автомобіля "об`єкту помсти" граната. Вона пошкодила машину, але не заподіяла шкоди пасажирам. Друга спроба привела до трагічного результату - помилково було вбито депутата Запорізької міської ради, який зупинився в ялтинському будинку бізнесмена. Втретє - намагаючись здійснити злочинний намір, один з кілерів прикріплював до машини гранату і загинув від вибуху в результаті необережності.

Як повідомлялося, 10 червня 2006 року в Ялті (Крим) на очах у своєї 13-річної доньки був розстріляний депутат фракції "Блоку Юлії Тимошенко" Запорізької міськради Віктор Савкін. Через три дні правоохоронці затримали замовника "помилкового" вбивства. "Кілерів" - жителів Запорізької області, 29-ти і 38-ти років - заарештували 12 серпня 2006 року.

Зібрані прокуратурою Криму докази вини обвинувачуваних повністю підтвердились у суді. Враховуючи обставини скоєння злочину, Апеляційний суд Криму засудив організатора вбивства до довічного ув’язнення. "Кілерів" засуджено до 13 років позбавлення волі.