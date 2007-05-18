З 1 червня НБУ знижує облікову ставку з 8,5% до 8%

З 1 червня 2007 року Національний банк України знижує облікову ставку з 8,5% до 8%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Нацбанку.

Зниження ставки передбачене постановою Правління НБУ від 17 травня №184 «Про регулювання грошово-кредитного ринку».

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції заявив, що Національний банк України має намір знизити розмір облікової ставки.

За його словами, ініціював зниження ставки голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ у своїй доповіді на Раді НБУ, яка відбулася 19 квітня.

П.ПОРОШЕНКО відзначив, що Рада НБУ підтримала пропозицію Правління Нацбанку про зниження облікової ставки НБУ. "Ми підтримали ті заходи, які запропонував Володимир СТЕЛЬМАХ. Це стимулюватиме подальший розвиток економіки за рахунок зниження ставок з кредитів комерційних банків", - сказав П.ПОРОШЕНКО.

У вересні 2004 р. розмір облікової ставки НБУ було підвищено з 7 до 7,5%, в жовтні – до 8%, в листопаді – до 9%. У серпні 2005 р. розмір облікової ставки був підвищено до 9,5%, а в жовтні 2006 р. – знижено до 8,5%.