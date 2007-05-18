У п`яти районах Києва 5 червня відключать гарячу воду

З 5 до 19 червня 2007 року проводитимуться випробування теплових мереж частково в Подольському, Оболонському (тепломережі від тепломагістралей № 1, 2, 5 СТ-2, житлові масиви Куренівка, Поділ, Петрівка і Рибальській півострів), Печерському, Голосіївському, Дніпровському районах (тепломережі від тепломагістралей ТМ - 1, 2, 8 ТЕЦ-5, житлові масиви Русанівка, Березняки, Звіринець, Липки, Чорна гора, Печерськ). Про це повідомляє прес-служба Київенерго, інформує Київський портал .

У зв`язку з цим постачання гарячої води буде припинено, починаючи з 14:00 4 червня – для тепломереж від СТ-2; 18:00 4 червня – для тепломереж від ТЕЦ-5.

Випробувальні зони теплових мереж розміщені в межах: вулиць Електриків, Набережно- Лугової, Набережно-Хрещатицької, Борічевого Струму, Боричівського спуску, вулиці Кожум`яцької, Ярославського провулка, вулиць Фрунзе, Костянтинівської, Оленівської, площі Фрунзе, Балтійського провулка, вулиці Валковської, Гаванського провулка, вулиць Марка Вовчка, Новокостянтинівської, Петропавловскої, Садовського, Скляренко, Московського проспекту (тепломережі від СТ-2); вулиць Промислової, Кіквідзе, бульвару Дружби народів, вулиць Чеської, Чигоріна, Щорса, провулків Лабораторного і Госпітального, бульвару Лесі Українки, вулиці Тутової, провулка Козловського, вулиць Круглоуніверситетської, Банної, Лютеранської, Ольгинської, Інститутської, Садової, Михайла Грушевського, Паркової дороги, Кріпосного провулка, Кловського спуску, вулиць Московської, Кутузова, Арсенальної площі, вулиці Січневого повстання (тепломережі від тепломагістралей №2, 8 ТЕЦ-5); Деревообробного провулка, Наддніпрянського шосе, бульвару Дружби народів, вулиць Ентузіастів, Березняковської, Дніпровської і Русановської набережних (тепломережа від тепломагістралі №1 ТЕЦ-5).

На вулицях, в садибах, підвалах будинків, де проходять теплові мережі, можуть виникнути пошкодження підземних трубопроводів з провалами і викидами гарячої води на поверхню.

Главред