Завтра в Україні - до 23° морозу

Завтра в Україні збережеться морозна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 14 лютого буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на Лівобережжі та в Криму невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, на сході, в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 8-13° морозу; на півночі Лівобережжя вночі 18-23°, вдень 11-16° морозу; у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 9-14°, вдень 2-7° морозу (на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°).

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 8-13° морозу.

У столиці також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 10° морозу.