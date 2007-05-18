Черновецький перепише собак і котів

Головне управління внутрішніх справ і Головне управління комунального господарства Київської адміністрації проведуть найближчим часом перепис домашніх тварин в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення дав сьогодні перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО під час розширеної колегії держадміністрації, на якій розглядалося питання правил утримання тварин громадянами, підприємствами і організаціями у Києві.

Згідно з ухваленим рішенням, комунальні служби разом з дільничними інспекторами повинні будуть обійти квартири і скласти перелік тварин, що проживають в них, в першу чергу, собак.

Як повідомила на засіданні колегії директор комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин» Світлана БЕРЗІНА, на сьогодні в базі даних підприємства числиться близько 52 тис. домашніх тварин (собак і котів). Але, водночас, за її словами, ця цифра не співпадає з фактичною кількістю тварин, які проживають в квартирах киян.

У зв`язку з численними зверненнями жителів столиці Центр спільно з управлінням впорядкування і управління охорони навколишнього середовища розробив проект нових правил утримання тварин в місті. Зміни стосуються введення нової норми, яка передбачає, що господар тварини буде зобов`язаний на прогулянці прибирати за своєю твариною.

Здійснювати контроль за виконанням цих вимог, за словами С.БЕРЗІНОЇ, буде громадськість, яка у разі недотримання цієї норми зможе повідомити про порушення у відповідну інстанцію і на господаря буде накладено штраф. Зараз ця сума обговорюється у розмірі від 17 до 51 грн.

Окрім цього, як повідомила С.БЕРЗІНА, розроблено спеціальні зони для тривалого вигулювання собак у місті. Ці зони розміщуватимуться в лісопарковій або парковій зонах, їх можна буде визначити за спеціально встановленими знаками. Там, за її словами, господар зможе гуляти з собакою навіть без повідка. Залежно від району міста планується створення від 4 до 8 зон вигулу собак у кожному районі.

Водночас вона не уточнила, коли будуть прийняті нові правила.

У інтерв`ю журналістам С.БЕРЗІНА зазначила, що реєстрація собаки, згідно з діючими правилам, і ця цифра не змінюватиметься, становить одноразову сплату 7 грн.

За утримання собаки в місті встановлено комунальний платіж, який діє з 1998 року, диференційовано залежно від розміру тварини від 2 до 8 грн. за місяць.

При цьому вона підкреслила, що пільгова категорія киян звільнена від цієї плати.