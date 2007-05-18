Ющенко подарував Черновецькому яйце

У мерії столиці України відкрито Музей подарунків Київській міській державній адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в церемонії урочистого відкриття Музею взяв участь київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, його заступники, а також інші представники міськадміністрації.

Церемонія відкриття музею розпочалася з його освячення представниками Української православної церкви Московського патріархату.

Перерізавши символічну стрічку, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ тут же поповнив фонд музею новим експонатом, подарованим сьогодні Національним банком України – монетою із срібла вагою 1 кг номіналом 100 грн.

Даний музей буде філією Музею історії міста Києва. У ньому представлено подарунки від зарубіжних і вітчизняних делегацій, які відвідали столицю за останні півтора роки. Загальна кількість експонатів на сьогодні становить 158 одиниць, але в експозиції музею представлено 108 найцікавіших.

Як відзначив київський міський голова, колекція цього музею постійно розширюватиметься.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також повідомив, що вперше побачив такий музей у мерії Москви, і ця ідея йому дуже сподобалась. Але при цьому він наголосив, що й раніше, до відвідування Москви, давав вказівки, аби урядовці не залишали у себе ніяких подарунків, вартістю більш як 1000 грн., подарованих їм як посадовцям.

За поясненням Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, ці подарунки – «це повага не до нього, а повага до самої організації».

Мер Києва повідомив, що 90% експонатів музею було подаровано особисто йому. «Деякі речі купити неможливо – там особисті підписи. Наприклад, яйце, розписане в національному стилі, з особистої колекції Президента», - наголосив мер.

«Чиновники мерії повинні розуміти, що будь-який подарунок, який дарують їм як посадовцям, має бути тут, бо він є історією Києва. Це може бути книжка або щось інше, але обов`язково за цим стоїть якийсь вагомий або політик, або дипломат. Це правило, за яким працює весь світ. Це правило доброго тону для чиновника», - також наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На завершення церемонії відкриття музею священики подарували меру Києва ікону Божої Матері, яка також поповнила експозицію.

Відвідати Музей подарунків зможуть всі охочі, а екскурсії проводитимуться безкоштовно.