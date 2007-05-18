Дати проведення ребрендингу UMC керівництво МТС не розкриває

Ребрендинг українського оператора мобільного зв`язку UMC відбудеться в другому кварталі 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на зустрічі з українськими журналістами в Москві президент компанії "Мобільні Телесистеми" (МТС), які володіють UMC, Леонід МЕЛАМЕД.

Л.МЕЛАМЕД відмовився назвати точну дату початку проведення ребрендингу компанії UMC.

Він відзначив, що компанія МТС вирішила провести ребрендинг UMC, хоча не виключався і альтернативний шлях – подальша підтримка сьогоднішнього бренду компанії UMC і його посилення. Проте, за його словами, компанія МТС відмовилась від цієї ідеї.

"З брендом UMC далеко не все гаразд", - відзначив Л.МЕЛАМЕД.

На його думку, бренд UMC "сьогодні слабкий". Це пов`язано з тим, що у населення України, особливо в окремих регіонах, вже давно (з 1995 року) "склалося враження, що якість послуг у UMC гірша", ніж у головного конкурента.

"І цей зворотний перехід (у думці, що склалася у користувачів, – УНІАН) зробити складно", - сказав Л.МЕЛАМЕД.

Хоча, на його думку, таке сприйняття якості грунтується лише "на емоційному рівні, а на технічному рівні якість у лідерів мобільного зв`язку в Україні однакова, а може, у UMC навіть краща".

Тому, за його словами, МТС вирішила "випустити на ринок України новий бренд, який має креативну цінність".

Л.МЕЛАМЕД також відзначив, що ребрендинг компанії UMC – це не тільки зміна логотипу компанії. При ребрендингу планується провести низку заходів, які спрямовані на підвищення ефективності роботи компанії тощо, зокрема, значно мають бути знижені витрати компанії.

За даними гендиректора компанії UMC Павла ПАВЛОВСЬКОГО, таку роботу в компанії вже розпочато.

Відповідаючи на питання УНІАН про можливість скорочення персоналу компанії, П.ПАВЛОВСЬКИЙ відзначив, що "скорочень у компанії не буде".

Серед планованих заходів в UMC при ребрендингу Л.МЕЛАМЕД назвав деякі зміни в тарифній політиці. Зокрема, "всі тарифні плани компанії UMC будуть перебрендировано на тарифи МТС". Виняток тут становитимуть лише бренди "Джинс" і "Екотел". Хоча, відзначив він, "Джинс" "тепер асоціюватиметься з МТС, а не існуватиме сам по собі окремо".

Довідка УНІАН. ВАТ «Мобільні Телесистеми» є найбільшим оператором мобільного зв`язку в Росії і країнах СНД. Разом зі своїми дочірніми підприємствами компанія обслуговує більш як 74,52 мільйона абонентів у Білорусі, Україні, Узбекистані і Туркменістані. З червня 2000 року акції МТС котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі під кодом MBT.

Мережа ЗАТ «Український Мобільний Зв`язок» охоплює більш як 95% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більш як 20,75 млн. абонентів. UMC володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв`язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п`яти континентах.

Виручка компанії за 2006 рік становить 1,49 млрд. дол.

UMC є 100% дочірньою компанією ВАТ «Мобільні Телесистеми».