У Харкові співробітник НДІ погрожував підірвати магазин

Працівники міліції та Служби безпеки України затримали співробітника одного з науково-дослідних інститутів Харкова, який погрожував підірвати магазин бойовою гранатою.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Управління МВС в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, бойова осколочна граната РГД-5 була вилучена вдома у співробітника НДІ після того, як працівники магазину звернулися до правоохоронних органи у відповідь на погрози неспокійного покупця.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, слідчими Київського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за статтею про незаконне зберігання зброї. Правоохоронці з’ясовують, звідки працівник НДІ міг взяти гранату, і чи не має він іншої зброї.

Крім того, повідомила Л.ВОЛКОВА, в Ізюмському районі у 34-річного безробітного правоохоронці вилучили вдома зброю часів Другої світової війни: три мінометні міни, дві гранати Ф-1, 470 різних набоїв. Ще один арсенал зброї, зокрема, 8 артснарядів, 7 мінометних мін, гранату Ф-1, було виявлено в селищі Краснопавлівка Лозівського району на давно покинутому посту міліції на каналі «Дніпро-Донбас».