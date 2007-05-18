Симоненко пропонує нульовий варіант: повернутися у ”день дурня”

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає єдиним виходом із політичної кризи повернення «до нульового варіанту»: Президент скасовує укази про розпуск Верховної Ради, а вона, у свою чергу, - ухвалені після 2 квітня рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам після завершення сьогоднішнього засідання робочої групи з підготовки дострокових виборів.

П.СИМОНЕНКО нагадав, що сьогодні на засіданні члени групи намагалися знайти політико-правове рішення щодо законів, ухвалених парламентом після 2 квітня. Він не погоджується з тим, що ці документи треба переголосовувати.

Лідер КПУ розкритикував опозицію, яка, за його словами, намагалась схилити представників коаліції скасувати рішення парламенту, прийняті після 2 квітня. «А я ставлю запитання: є історія, є конкретні дії, є відповідь Верховної Ради, є надруковані в газетах рішення, є рішення ПАРЄ. А що, рішення ПАРЄ будемо просити скасувати, виходячи з того, що скасовуються рішення ВР?.. Тобто, тема дуже серйозна, і я запропонував шлях, який, на мій погляд, може вирішити цю проблему – розглядати наші стосунки як рівних політичних партнерів і, виходячи з цього, зрозуміти, що ми приймали рішення у відповідь на той указ, який видав Президент», - сказав П.СИМОНЕНКО.

З огляду на це він пропонує повернутись до “нульового варіанту”. “Іншого шляху немає”, - переконаний П.СИМОНЕНКО. Він вважає, що до “нульового варіанту” можна прийти на підставі рішення Конституційного Суду.