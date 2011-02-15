Кабмін уповноважив Бойка зацікавити американців LNG-терміналом

Кабінет міністрів України схвалив проект Меморандуму про взаєморозуміння між урядами України і Сполучених Штатів Америки щодо ресурсів газу з нетрадиційних джерел.

Відповідне розпорядження (№ 100 від 9 лютого п.р.) розміщено на сайті уряду.

Підписати цей Меморандум, а також вносити до проекту документу, у разі потреби, зміни, які не мають принципового характеру, уповноважений міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, Україна зацікавлена у залученні американських енергетичних компаній до співпраці у реалізації проекту з будівництва LNG-терміналу. Також Україна веде переговори з США щодо можливості використання їх технологій з розробки сланцевого газу.