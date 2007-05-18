Новий вибух під Новобогданівкою

Під Новобогданівкою (Мелітопольський район, Запорізька обл.) на території 275-ої артилерійської бази під час закладки чергової партії боєприпасів для планового знищення методом підриву стався несанкціонований вибух, в результаті якого постраждали 4 піротехніки, які проводили дану операцію.

Як повідомив УНІАН співрозмовник у Запорізькій ОДА, інцидент відбувся сьогодні о 17.10 вечора. «Один із піротехніків в результаті вибуху загинув на місці, другого, який дістав тяжкі поранення, не змогли довезти до лікарні. Ще двох співробітників МНС госпіталізовано», - повідомив співрозмовник агентства, відзначивши, що, за даними медиків, стан одного з потерпілих оцінюється як вкрай тяжкий.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території артилерійської бази, яка розташована поблизу села Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області, в результаті самоспрацювання підривника було травмовано четверо піротехніків МНС, троє з яких одержали легкі тілесні ушкодження, один – пошкодження середньої тяжкості.

Пожежа і вибухи снарядів на складі боєприпасів 275-ої артилерійської бази відбувалися за останні три роки тричі: у травні 2004 року, липні 2005 року і в серпні 2006 року. В результаті НП загинуло 5 чоловік, поранення різного ступеня тяжкості дістали більше 10. У цілому очищенню від боєприпасів підлягає територія в 150 га.