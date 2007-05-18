”Газпром” купив половину ”Бєлтрансгазу”

"Газпром" і Державний комітет з майна Білорусії підписали у п`ятницю в Мінську договір купівлі-продажу акцій "Бєлтрансгазу", повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу "Газпрому".

За 50 відсотків акцій "Бєлтрансгазу" російський концерн заплатить 2,5 мільярда доларів.

Відповідно до договору, "Газпром" набуватиме акцій "Бєлтрансгазу" в чотири етапи по 12,5 відсотків в період з 2007 по 2010 рік. Протягом 50 днів після отримання першої частки білоруська компанія повинна буде вибрати нову наглядову раду.

Компанії також домовилися про поетапне підвищення оптової націнки за газ, що реалізовується "Бєлтрансгазом", а також про те, що держава не матиме особливих прав в управлінні "Бєлтрансгазом".

Угода про постачання російського газу до Білорусії, підписане 31 грудня 2006 року, передбачала продаж "Газпрому" частини акцій "Бєлтрансгазу". "Газпром" зобов`язався поставити до Білорусі в 2007 році 21,8 мільярда кубометрів газу за ціною 100 доларів за тисячу кубометрів. Надалі ціна на російський газ для Білорусії розраховуватиметься за тією ж формулою, що й для європейських споживачів.

Через територію Білорусі в 2007 році транзитом пройде 45,8 мільярда кубометрів російського газу.