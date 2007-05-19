Клюєв: уряд розкрутив маховик

Не зважаючи на політичну кризу, за три останні місяці рівень промислового виробництва в Україні збільшився на 14%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав журналістам віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Рівень виробництва за три місяці збільшився на 14%», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що уряд «розкрутив маховик», і створені сприятливі умови для зростання економіки. Водночас, за словами А.КЛЮЄВА, політична нестабільність негативно впливає на обсяги інвестицій, які приходять або могли б прийти в економіку України.