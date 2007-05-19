Клюєв: уряд розкрутив маховик
11:51, 19 травня 2007Суспільство
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Рівень промвиробництва збільшився на 14%
Не зважаючи на політичну кризу, за три останні місяці рівень промислового виробництва в Україні збільшився на 14%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав журналістам віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.
«Рівень виробництва за три місяці збільшився на 14%», - сказав А.КЛЮЄВ.
Він підкреслив, що уряд «розкрутив маховик», і створені сприятливі умови для зростання економіки. Водночас, за словами А.КЛЮЄВА, політична нестабільність негативно впливає на обсяги інвестицій, які приходять або могли б прийти в економіку України.
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