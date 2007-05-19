Цушко запрошує армію і прокуратуру побігати наввипередки

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО запрошує керівництво інших правоохоронних та силових відомств взяти участь разом з МВС у змаганнях з легкої атлетики, зокрема з кросу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час чемпіонату з легкоатлетичного кросу серед працівників центрального апарату МВС, який відбувся сьогодні в Києві у Гідропарку.

«Наступного разу ми готові з іншими відомствами позмагатися. І закликаю їх сюди», - сказав В.ЦУШКО.

В.ЦУШКО зазначив, що колись він займався спортом, а провести нинішній чемпіонат вирішили, щоб перевірити спортивну силу співробітників міліції, які працюють у центральному апараті МВС, і щоб «ми показали свої сили через спорт».

«Я сам не п’ю, не курю, але до спорту трішечки лінивий. Всім рекомендую харчуватися в режимі, знаходити час, хоча б для півгодини, для спорту, і не вечеряти після 19.00», - зазначив міністр.

За словами В.ЦУШКА, він має намір зробити такі змагання традиційними. «Мета свята - показати, що міліція - мирні люди, і відпочивають мирно, по-людськи, і показати приклад для інших відомств - нехай повторюють», - сказав він.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків МВС України, у змаганнях взяли участь 800 співробітників центрального апарату МВС, включаючи його керівництво.