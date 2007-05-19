Луценко: ми древня європейська нація

Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО привітав вільних українців з Днем Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», виступаючи вчора на мітингу-концерті в Рахові Закарпатської області, Ю.ЛУЦЕНКО, зокрема, зазначив: «Я зараз стою в самому центрі Європи і хотів би припинити будь-яку партійну пропаганду». «Хочу сказати, що українці в цей день мали б почути привітання від усіх політиків в Дні Європи. Бо ми - древня європейська нація, ми древній європейський народ, який має на своїй землі встановити європейські стандарти, і припинити чвари, розбрат і пошуки винних», - сказав вын.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що, з другого боку, «ми маємо подарувати Європі нашу українську духовність, ідентичність та культуру».

«Тому, чесно кажучи, я б сьогодні хотів би привітати усіх, хто почуває себе вільними громадянами, вільної європейської країни. І, не дивлячись на те, що в Києві не можна провести святкування, ми його проводимо тут. Всіх рахівчан, жителів всього Закарпаття і всіх вільних українців вітаю і бажаю всього найкращого», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня “Народна самооборона” провела альтернативний День Європи у місті Рахів Закарпатської області.

Свято пройшло під девізом "Одягнемо Європу в вишиванку", на якому також було представлене величезне вишите полотно із символікою Європейського Союзу.

Рішення провести це свято у Рахові “Народна самооборона” прийняла у зв’язку з тим, що представники Європейського Союзу заявили про неможливість проведення 19 травня Днів Європи у центрі української столиці через політичну обстановку.