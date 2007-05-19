Президент України привітав працівників наукової сфери

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав працівникам наукової сфери України з Днем науки.

Як повідомляє прес-служба Президента, за словами В.ЮЩЕНКА, “українська наука завжди була й буде в авангарді світового прогресу, і ми по праву можемо пишатися видатними вченими у галузі фізики, хімії та математики, історії та філології, медицини та біології”.

Водночас Президент констатував, що сьогоднішній стан української науки ще відстає від вимог часу. “Ми не можемо вважати за достатній її вплив на процеси державотворення, економічного і соціального розвитку, переходу до інформаційного суспільства. Іще далеко не повною мірою використовуються можливості ефективного залучення вітчизняних учених до спільного європейського науково-дослідницького простору”, йдеться у вітанні.

На переконання Президента, “держава, у свою чергу, має зробити все можливе для підвищення авторитету професії вченого, створення всіх умов для ефективного розвитку українських наукових шкіл, щоб науковці могли відчувати себе справжньою елітою й гордістю нашої нації”.

Глава держави вірить, що “спільними зусиллями, через органічне поєднання фундаментальної і прикладної науки, тісну співпрацю науки, бізнесу та держави ми забезпечимо формування інтелектуально орієнтованої економіки”.