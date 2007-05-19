У Познані розпочинаються Дні української культури

З 20 по 25 травня у польському місті Познань відбуватимуться Дні української культури.

Як передає кореспондент УНІАН, під час заходів буде презентовано сучасну українську культуру як живе та цікаве явище.

В рамках Днів української культури відбуватимуться зустрічі з українськими письменниками Юрієм АНДРУХОВИЧЕМ, Тарасом ПРОХАСЬКОМ, Сергієм ЖАДАНОМ, Софією АНДРУХОВИЧ, пов’язаними передусім зі «cтаніславівським феноменом».

Серед інших заходів, які будуть запропоновані жителям Познані, концерт киянки Каті ЗАВОЛОКИ, яка займається електронною музикою; огляд малих кінематографічних форм: професійних, студентських, фільмів, які демонструвалися під час фестивалю «Відкрита ніч» у Києві; зустріч в рамках проекту «Мистецтво коміксу Центрально-Східної Європи», присвячена українському коміксу; концерт фольклорної музики у виконанні капели ансамблю «Кичера».

У програмі Днів відбудеться також дискусія на тему: «Зрозуміти Україну» за участю письменника Ю.АНДРУХОВИЧА, ад’юнкта Східного Інституту УАМ у Познані, спеціаліста польсько-українських взаємовідносин і найновішої історії України Марка ФІҐУРИ та ін.

Запланована презентація «Туристичні особливості України: Крим», фотовиставка з «помаранчевої революції», дискусія довкола питань про стан культури й політики сьогоднішньої України та проблеми, пов’язані з українською тотожністю й польсько-українським сусідством в європейському контексті.