Ющенко не бачить перспективи для багатьох політичних гравців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує підписати указ про день вшанування жертв комуністичного режиму. Про це він сказав під час виступу на церемонії вшанування пам’яті жертв сталінського режиму на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Як передає кореспондент УНІАН, Президент України розповів, що в указі буде визначена дата – третя неділя травня. Він пообіцяв, що такий указ буде підписано найближчими днями.

Глава держави наголосив, що не розуміє, чому до сьогоднішнього дня вільному народу, нації дехто намагається заборонити говорити про жертви політичних репресій, голодомору. „Чому ми так мало знаємо правди про комуністичний, тоталітарний режим? Бо я переконаний, що дуже багатьом політичним гравцям та історична правда буде колоти очі, оскільки з такою політичною історією їм не має місця в сьогоднішньому політичному житті, немає жодної політичної перспективи”, - сказав він.

Говорячи про жертви Биковні, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він не виходить з якоїсь політичної доцільності. „Я перш за все вихожу з нашої християнської моралі”, - наголосив він, додавши, що українці обов’язково докопаються до історичної правди.

Президент приділив увагу необхідності добудови повноцінного національного заповідника в Биковнянському лісі, його належного фінансування, формування спостережної ради. В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що заповідник буде добудований. Водночас, він зауважив, що на політичному рівні важко даються рішення про створення заповідника: „ми його створюємо роками і воно постійно, постійно торпедується, постійно є бажання привести нас до забуття, зробити так щоб наші діти, наші правнуки не знали цієї події. Точно такі події відбуваються і коло великого голоду, точно такі події відбуваються і коло жертв колективізації, точно такі події стосуються 20-х років”, - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши жаль, що ми живемо ще в такий час, коли нація не може відповісти на запитання скільки вона втратила людей в 20-30 роках, а також у воєнні та післявоєнні роках.

„Ми говоримо про це не для того, щоб роз’ятрить серце, я переконаний, що говорити про майбутнє життя можна тільки через призму правди, якою б вона не була”, - сказав він

Він подякував всім, хто кожного травня приходить вшановувати пам’ять жертв комуністичних репресій. Він підкреслив, що приходити сюди потрібно, щоб пам’ятати історію, і як наслідок не повторити її помилок, по-друге, для влади і політичного порядку: „щоб нам не здавалось за байдуже, які дебати сьогодні ідуть у владі, що це не стосується нас, нашого життя, що це є другорядне, жила б економіка, рухались ділові справи. Політика нас не чіпає. Насправді, коли ми забуваємо говорити про політику, політика починає говорити про нас і вирішувати наші долі і тоді десятки, сотні тисяч людей несуть цю тяжку історичну плату, безвинно”.

„Хотів би сказати, звертаючись до кожного з вас, надзвичайно важливо, говорячи про минулу історію, усвідомлювати для чого ви це робите – я переконаний, що із тих 120 тисяч (розстріляних в Биковнянському лісі - УНІАН) жодної винної людини в цьому піску не зарито. Сьогодні жодна людина, яка дізнається про Биковнянську трагедію не може пояснити своїм онукам, чому тут був розстріляний, закопаний їхній дід чи їхня бабуся – не було цієї причини...”, - наголосив Президент, - що тодішній владі не подобалось, що хтось був священиком чи просто українцем. „Головним винуватцем цієї трагедії була, безумовно, влада – був той політичний порядок, який був у той час”, - сказав глава держави.

На завершення Президент оголосив Хвилину мовчання.