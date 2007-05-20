Спека не здається

Завтра в Україні утримається спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 20-21 травня в Україні спостерігатиметься невелика та мінлива хмарність. В Карпатах та прикарпатських областях короткочасний дощ, гроза, подекуди град; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, 20 травня на сході і заході 9-14°; вдень 27-32°, на узбережжі морів і у західних областях 22-27°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. На Закарпатті: короткочасний дощ, гроза; температура вночі 11-16°, вдень 20 травня 22-27°, 21 травня 25-30° (в горах вночі 6-11° тепла, вдень 14-19°).

22-23 травня на території країни переважно без опадів, лише 22 травня в Карпатах та прикарпатських областях, а 23 травня у західних областях окремі короткочасні дощі, подекуди грози. Температура вночі 12-18°, вдень 26-32°, на узбережжі морів, а 23 травня і в західних областях 21-26°. На Закарпатті: окремі короткочасні грозові дощ; температура вночі 13-18°, вдень 22 травня 25-30°, 23 травня 21-26° (в горах вночі 7-12°, вдень 14-20°).

У Києві та області 20-21 травня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°.

22-23 травня - переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.