До Дня захисника Вітчизни у київській мерії влаштують Кадетський бал.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Леоніда НОВОХАТЬКА.

«Кадетський бал відбудеться 22 лютого 2011 року. Ми запросимо ветеранів Великої Вітчизняної війни до Колонної зали, де свою шану їм віддадуть представники молодого покоління – ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна та юні панянки з хореографічних колективів столиці. Можу запевнити – все відбуватиметься на найвищому рівні», – розповів Л.НОВОХАТЬКО.

За його словами, Кадетський бал – не єдиний захід, який організує столична влада до Дня захисника Вітчизни. Цими днями керівництво Київської міської державної адміністрації зустрінуться з активом громадських організацій, привітають ветеранів війни, які знаходяться на лікуванні у Київському міському клінічному шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни у Пущі Водиці. Для ветеранів влаштують концерт.