Піскун проведе слідчий експеримент у колишньому кабінеті Кучми

Генеральна прокуратура має намір провести слідчий експеримент у Секретаріаті Президента в кабінеті колишнього глави держави Леоніда КУЧМИ у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться у листі генпрокурора Святослава ПІСКУНА до доповідача ПАРЄ у справі Гонгадзе Сабіни ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРЕНБЕРГЕР, який має у своєму розпорядженні "Українська правда".

"По справі необхідно виконати такі слідчі дії як відтворення обстановки та обставин події за участю свідка у цій справі МЕЛЬНИЧЕНКА, провести експертизи записів, отриманих за результатами вказаного відтворення та записів, зроблених свідком у 2000 році в кабінеті Президента Леоніда КУЧМИ", - йдеться в листі С.ПІСКУНА.

За словами генпрокурора, такі дії заплановано провести у травні-червні 2007 року.

С.ПІСКУН підкреслив, що для проведення таких дій "мають бути залучені міжнародні експерти".

Він попросив доповідача ПАРЄ підібрати групу міжнародних експертів з питань ідентифікації записуючих пристроїв та ідентифікації голосу і мовлення російською та українською мовами.

Раніше С.ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРЕНБЕРГЕР висловлювала пропозицію надати допомогу в організації експертизи міжнародними експертами записів та записуючих пристроїв, що знаходяться у екс-майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Вона також пропонувала, щоб до проведення експертизи Генпрокуратура провела слідчий експеримент відтворення обставин записування у справжньому середовищі колишнього кабінету Л.КУЧМИ за участі тих осіб, чиї розмови було нібито записано.

Зараз у кабінеті Л.КУЧМИ розміщений глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.