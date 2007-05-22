Суд заборонив продавати 1% пакет акцій Укртелекому

Київський господарський суд своєю сьогоднішньою ухвалою заборонив проведення 22 травня на Українській фондовій біржі (УФБ) торгів з продажу 1% акцій ВАТ «Укртелеком”.

Як передає кореспондент УНІАН, судовий виконавець повідомив журналістам, що таку ухвалу було винесено в забезпечення судового позову підприємства «Дотрін - 2002» Хмельницької обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 22 травня об 11.00 на Українській фондовій біржі мали були відбутися торги з продажу 1% пакета акцій «Укртелекому».

Перший 1% пакет акцій ВАТ «Укртелеком» виставлявся на торги за стартовою ціною 215 млн. 351 тис. 850 грн. Його номінальна вартість - 46,8 млн. грн. Стартова ціна однієї акції встановлена на рівні 1,15 грн. (номінальна ціна 1 акції становить 0.25 грн. - УНІАН).

Довідка УНІАН. 21 березня Фонд держмайна затвердив уточнений план продажу акцій “Укртелекому”. Згідно з цим планом 50%+1 акція закріплюються у власності держави, 37,86% будуть виставлені на продаж на міжнародних фондових біржах з 1 серпня по 31 грудня 2007 року, 5% - на фондових біржах України пакетами по 1% кожен з 28 березня по 23 липня 2007 року. Від реалізації 5% акцій на внутрішньому ринку ФДМУ планує одержати близько 1 млрд. грн.