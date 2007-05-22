Учора спека в Києві побила рекорд 70-річної давності

Україна знемагає від спеки. За словами начальника Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди, спекотна погода триматиметься до кінця травня і в перших числах червня.

- Холодний на початку травень після 15 числа перевершив всі наші прогнози щодо тепла, - говорить начальник відділу метеопрогнозыв Українського гідрометцентру Людмила Савченко. - Сьогодні стовпчики термометрів в більшості областей країни подолають 30-градусну відмітку. У минулі вихідні в північних, центральних і місцями в південних областях були перевищені абсолютні значення температури повітря для цих днів. У понеділок в столиці був побитий температурний рекорд, зафіксований 21 травня 1937 року, - плюс 29,7 градуса: вже до 14.00 стовпчики термометрів Гідрометцентру показували 31 градус. А найхолоднішими 21 і 22 травня були в 1917 році - мінус 1,7 градуса.

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