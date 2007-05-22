Партія регіонів вказує Юлії Тимошенко на вік

Партія регіонів відкидає звинувачення на свою адресу щодо підкупу депутатів БЮТ та "Нашої України" для унеможливлення проведення дострокових виборів до Верховної Ради України.

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті партії.

“Навіть якби йшлося про саму Ю.ТИМОШЕНКО, то й вона вже вийшла з того віку, коли жінкам обіцяють зірки з неба. Стосовно ж інших фантазій Юлії Володимирівни на тему “планів коаліції”, то й вони швидше нагадують гадання, аніж заяву серйозного політика. Але політика не робиться ворожками”, - йдеться в заяві.

“Відповідальний політик повинен думати про долю людей, а не перейматися виключно власними амбіціями і устремліннями до високих посад. Натомість, хронічний популізм Ю.ТИМОШЕНКО нагадує котлету, яку підігрівають уже кільканадцятий раз. Юліє Володимирівно, перечитуйте іноді те, що Ви кажете, і робіть для себе хоч якісь висновки”, - додається в документі.

“Народ чекає на ідеї стосовно того, як будувати добробут для людей, а не чергових популістських істерик стосовно того, коли Ю.ТИМОШЕНКО отримає шанс сісти в прем’єрське крісло. Тим паче, що таких шансів із кожним днем меншає. Популістські заяви Ю.ТИМОШЕНКО що не день, то звучать все більш абсурдно - так, наче чутки про пристрасть Юлії Володимирівни до ворожіння й чаклунів, і справді, мають під собою місце”, - відмічається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила про наміри оточення прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА зірвати проведення дострокових парламентських виборів.

За її словами, «клани, що оточують ЯНУКОВИЧА, не сприйняли його заяву про можливість проведення дострокових виборів».

Враховуючи це, заявляє Ю.ТИМОШЕНКО, вони почали напрацьовувати сценарій, метою якого є уникнути проведення виборів. Сценарій, продовжила лідер БЮТ, складається з декількох кроків.

Спочатку, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, було намагання оточення В.ЯНУКОВИЧА тимчасово усунути його від проведення переговорів, відправивши на лікування до Барселони.

Другим кроком вона назвала створення робочої групи, єдиною метою якої є затягти переговорний процес і на якнайдовший термін відстрочити проведення виборів.

Ще одним кроком Ю.ТИМОШЕНКО назвала «безкінечні» переговори Президента Віктора ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА. На її думку, це робиться з метою «заспокоїти» Президента, нейтралізувати усі його можливі дії щодо підготовки майбутніх виборів.

Четвертий крок, за словами В.ТИМОШЕНКО, - це спроба «реанімації» Конституційного Суду, який, на її переконання, є корумпованим і недієздатним.

Вона також заявила, що на сьогодні перед КС поставлене завдання у закритому, так званому письмовому режимі уже до кінця тижня прийняти рішення про неконституційність другого указу Президента про розпуск парламенту (указу від 26 квітня).

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що наступним кроком у цьому сценарії є поновлення переговорів з депутатами-опозиціонерами щодо їхнього фактичного приєднання до парламентської коаліції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уже зараз провладні сили ведуть переговори з депутатами від БЮТ, «обіцяють їм зірки з неба», аби вони приєдналися до коаліції.

Як сказала лідер БЮТ, останнім кроком у цьому сценарії є початок процесу відсторонення Президента В.ЮЩЕНКА від влади.

Вона також додала, що оточення В.ЯНУКОВИЧА зараз прагне відтягти проведення виборів на якнайдовший строк, аби потім з’явилася можливість взагалі їх не проводити. «Їм треба виграти час», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.