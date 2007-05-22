Начальникам поїздів дозволили оформляти міжнародні квитки пасажирам

Начальники поїздів міждержавного сполучення формування «Укрзалізниці» з 1 вересня ц.р. уповноважені оформляти квитки пасажирам.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Укрзалізниці», відповідне рішення ухвалено на 46-у засіданні Ради із залізничного транспорту держав-учасниць СНД, яке проходило з 17 по 19 травня в м. Астана (Казахстан).

Зокрема, рішенням ради СНД внесено зміни і доповнення в Угоду про особливості застосування окремих норм Угоди про міжнародне пасажирське сполучення, які впроваджуються з 1 вересня 2007 року. Згідно з цими змінами, бригадирам поїздів формування «Укрзалізниці» дозволено здійснювати оформлення квитків у міжнародних поїздах.

«Хорошою новиною для пасажирів, які користуються поїздами міждержавного сполучення формування «Укрзалізниці», є те, що начальникам поїздів дозволено оформляти квитки пасажирам на станціях, де відсутні міжнародні каси», - зазначив начальник Головного управління зовнішніх зв`язків «Укрзалізниці» Ігор МАТВЕЄВ.

Рада також вирішила, що новий графік руху поїздів міжнародного сполучення серед держав-учасниць СНД буде введено 27 травня 2007 року о 00.00 за московським часом. Новим графіком на міждержавних маршрутах передбачено курсування 282 пар пасажирських поїздів. З них 181 пара курсує протягом року, 58 пар поїздів приміського міжнародного сполучення, 368 маршрутів причіпних і безпересадочних пасажирських вагонів міждержавного сполучення. У новому графіку збільшилася на 2 пари загальна кількість пасажирських поїздів міжнародного сполучення, швидких - на 11 пар, з них на 4 пари формування залізниць Росії. Кількість маршрутів курсування причіпних і безпересадочних вагонів міжнародного сполучення залишилася без зміни, але загальна кількість вагонів зросла на 7 одиниць.