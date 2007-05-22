Чорноморнафтогаз спростовує заяву Тимошенко

Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (м. Сімферополь, Крим) спростовує заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про те, що право на розробку газонафтових родовищ на шельфі Чорного моря було передано компаніям, які є близькими до RosUkrEnergo AG (Швейцарія).

Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар ДАТ "Чорноморнафтогаз" Юрій АВДЄЄВ.

"Це заява не відповідає дійсності. Розробка родовищ вуглеводнів на шельфі ведеться "Чорноморнафтогазом" спільно з НАК "Нафтогаз України", і здійснюється це прозоро", – сказав він.

При цьому він додав: "Наскільки мені відомо, держава не має наміру ні на п`ядь уступати в цьому питанні".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила про наміри коаліції незаконно приватизовувати ряд стратегічних об`єктів. Зокрема, вона заявила, що право на розробку газонафтових родовищ на Чорноморському шельфі недавно було передано компаніям, які є близькими до RosUkrEnergo. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, це було зроблено без конкурсу з порушенням законів.

Довідка УНІАН. Український сектор шельфу Чорного і Азовського морів становить 133,7 тис. кв. км і входить до Альпійсько-Гімалайського орогенного поясу, в якому розташовані найбільші нафтогазоносні регіони Ірану, Іраку, Азербайджану, Північного Прикавказзя і Румунія.

Єдиним в Україні підприємством, яке займається видобутком нафти, газу і газового конденсату на шельфі Чорного і Азовського морів, є ДАТ "Чорноморнафтогаз". На сьогоднішній день в акваторії Чорного і Азовського морів сейсморозвідкою виявлено 109 структур.

Через різні причини геологорозвідувальні роботи на шельфі Чорного і Азовського морів до цих пір виконувалися в обмежених обсягах, внаслідок чого ступінь освоєння ресурсів залишається дуже низьким – близько 4%.

Прогнозовані ресурси шельфу Чорного і Азовського морів в газовому еквіваленті становлять 1,53 трлн. кубометрів (1,5 млрд. тонн - в нафтовому еквіваленті), з них близько 1,205 трлн. - в Чорному морі (79%), 0,324 трлн. - в Азовському (21%). На думку експертів, ці обсяги становлять близько 30% ресурсів усіх вуглеводнів України.

ДАТ "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. ДАТ експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорного і Азовського морів і 3 - на суші.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" перебувають в управлінні НАК "Нафтогаз України".

У липні 2004 року дочірні компанії "Газпромбанку" (Росія) і Raiffeisen (Австрія) створили RosUkrEnergo з реєстрацією в Швейцарії для постачань туркменського газу в Україну до 2028 року.

2 лютого 2006 року НАК "Нафтогаз України" і RosUkrEnergo створили спільне підприємство ЗАО "Укргаз-Енерго" для постачань газу в Україну.

50% компанії RosUkrEnergo належить російському газовому монополістові ВАТ "Газпром", 45% - українському бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.

З 1 січня 2006 року RosUkrEnergo є ексклюзивним постачальником природного газу в Україну.