Школа танцю Чапкіса презентує танцювальні вечори

25 травня о 20:00 спільно з шоу-простором Скай Хол (вул. Маршала Малиновського 24/10, 4 поверх «Дивосвіт») Школа танцю Чапкіса презентує новий довгостроковий проект – танцювальні вечори.

Під час презентації нового проекту Григорій Миколайович Чапкіс проведе бліц – майстер клас і представить провідні напрямки своєї Школи: клубні латиноамериканські танці, східні танці, бродвейський джаз, аргентинське танго, фламенко, хіп-хоп, брейк-данс і бальні танці.

Ведучими вечора будуть – Тіна Кароль і Григорій Чапкіс.

Окрім цього вас чекає ще безліч сюрпризів, серед яких і спеціальний подарунок для гостей – виступ Тіни Кароль. Тривалість програми 3 години, після якої – «Dance party» – танцювальна вечірка з кращими DJ –ями в ритмах танцювального вечора.

Всі, хто вміє танцювати – готуйтеся! Чекаємо вас на першому танцювальному вечорі!

Форма одягу – святкова і дуже святкова!

Вартість квитка – 200 грн.

З питань акредитації і медійною підтримки звертатися за тел. 8(068) 345 49 76 - PR-керівник проекту Ірина Вратарьова