КС заборонив Ющенку призначати і звільняти суддів

Конституційний Суд України визнав неконституційним призначення Президентом голів судів та їхніх заступників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, сьогодні Конституційний Суд оприлюднив прийняте 16 травня цього року Рішення у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення частини п`ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України" (справа про звільнення судді з адміністративної посади).

Суб`єкт права на конституційне подання – Вища рада юстиції – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положення частини п’ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України" (далі – Закон) “суддя може бути звільнений з адміністративної посади (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) в порядку, визначеному цією статтею, також за ініціативою Вищої ради юстиції”.

Необхідність в офіційному тлумаченні, як зазначається у конституційному поданні, виникла у зв`язку з різним розумінням та застосуванням положення Закону щодо порядку ініціювання Вищою радою юстиції питання про звільнення суддів з адміністративних посад.

Аналізуючи частину п’яту статті 20 Закону на предмет офіційного тлумачення, Конституційний Суд України виявив ознаки невідповідності Конституції України її положення про надання Президенту України повноважень призначати та звільняти голів, заступників голів судів.

КС вважає, що надання Президентові України частиною п’ятою статті 20 Закону повноважень призначати суддю на посаду голови, заступника голови суду, а також звільняти його з цієї посади суперечить статті 106 Конституції України, тобто це положення Закону є неконституційним.

КС вважає, що питання про призначення на посаду голови, заступника голови суду та звільнення його з цієї посади (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) мають бути врегульовані в законодавчому порядку.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників сторін та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України вирішив:

1. Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення частини п`ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України", відповідно до якого голова суду, заступник голови суду призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України.

2. Положення частини п`ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України", визнане неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

3. Рекомендувати Верховній Раді України невідкладно в законодавчому порядку врегулювати питання про призначення судді на посаду голови суду, заступника голови суду та звільнення його з цієї посади.

4. Рішення Конституційного Суду України є обов`язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.