400 представників турфірм чекають в Ялті

У Ялті 2-4 березня триватиме XX міжнародна виставка-ярмарок «Крим. Курорти. Туризм-2011», в якій планують взяти участь 400 представників туристичного ринку Австрії, Німеччини, Росії, Туреччини, України і Чехії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства курортів і туризму Криму.

«Основними експонентами виставки є кримські здравниці, туристичні агентства України і Криму, а також підприємства, що надають товари і послуги, супутні до забезпечення курортно-туристичного комплексу», - йдеться в прес-релізі.

У рамках виставки-ярмарку пройдуть семінари і презентації провідних туркомпаній.

Як повідомляв УНІАН, Мінкурортів Криму прогнозує збільшення турпотоку в регіоні в курортному сезоні 2011 року на 15% - до 6,58 млн. чоловік порівняно з 2010 роком.