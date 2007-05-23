Співробітники СБУ вилучили у Києві 114 кг героїну

Співробітники СБУ вилучили у Києві у ході спеціальної операції понад 114 кг героїну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника управління “К” СБУ Олександр ПОХИЛЬКО.

За його словами, ця партія героїну була виявлена в автомобілі громадянина Туреччини у центрі Києва - поблизу цирку.

Як зазначив О.ПОХИЛЬКО, ця операція є третім і заключним етапом спільної дії спецслужб Німеччини, США і Туреччини щодо ліквідації транснаціональної злочинної групи, яка налагодила канал транзитного переміщення героїну з Афганістану до країн Західної Європи.

За словами О.ПОХИЛЬКА, виявлені канали наркотрафіку та лабораторії були організовані міжнародними злочинними структурами, які мають зв’язки у Туреччині, Польщі, Німеччині та Україні.

О.ПОХИЛЬКО наголосив, що в автомобілі іноземця бійці спецпідрозділу СБУ “Альфа” вилучили 4 спортивні сумки, наповнені брикетами героїну, крім того, ще 3 аналогічні сумки було знайдено у нього в орендованій квартирі. Всього було вилучено 229 брикетів з наркотиком. За даними експертів, вартість цієї партії становить, за цінами “чорного ринку”, близько 9 млн. євро.

Всього ж в результаті спецоперацій СБУ у співпраці з іноземними спецслужбами починаючи з грудня 2006 року було вилучено 285 кг героїну.

СБУ щодо затриманого іноземця порушила кримінальну справу. Попереднім слідством встановлено, що наркотики було ввезено на територію України контрабандою з Туреччини.