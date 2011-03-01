"Антонов" отримав дозвіл на половину акцій в СП з росіянами

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Російської Федерації задовольнила клопотання Державного авіабудівного концерну «Антонов» про придбання 50% часток у статутному капіталі ТОВ «Керуюча компанія «ОАК - Цивільні літаки».

Про це УНІАН повідомили у ФАС Росії.

«Операція, яка є предметом вказаного клопотання, не призведе до обмеження конкуренції», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2010 р. в Києві було підписано угоду про створення російсько-українського спільного підприємства ТОВ «ВАК - Антонов» між російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов». Воно займатиметься питаннями координації діяльності підприємств концерну «Антонов» і ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» в напрямах закупівлі комплектуючих, виробництва, маркетингу і продажів, а також післяпродажного обслуговування спільної продукції і створення нових модифікацій літаків «Антонов».

У спільному підприємстві на основі Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «ВАК - Цивільні літаки» (ТОВ «КК «ОАК–ДС») ВАТ «ВАК» і ДАК «Антонов» володітимуть по 50% величини статутного капіталу.

До програм, над якими працюватиме СП, відносяться: подальший розвиток проектів регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158, пасажирського турбогвинтового Ан-140, військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки Ан-70, відновлення виробництва нових варіантів транспортного Ан-124-100 «Руслан».

11 лютого ц.р. голова правління ГАК «Антонов» Дмитро КІВА повідомив, що Спільне підприємство у складі українського Державного авіабудівного концерну «Антонов» і Об`єднаної авіаційної корпорації Росії (ОАК) може почати роботу вже в березні поточного року.