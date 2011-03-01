На Донеччині водій вистрілив у чоловіка, який зламав дзеркало на його авто

У м. Краматорську Донецької області водій вистрілив у чоловіка, який зламав дзеркало на його автомобілі.

Про це повідомив сайт «Новини Краматорська».

Згідно з повідомленням, молодий чоловік звернувся в травмопункт за медичною допомогою з вогнепальними пораненнями. За словами потерпілого, він ішов по узбіччю дороги і випадково зачепив дзеркало автомобіля, який проїхав дуже близько. Дзеркало виявилося пошкодженим. Водій вийшов з машини, почав обурюватися, а потім вистрілив у молодого чоловіка з травматичного пістолета і зник.

У лікарні потерпілому поставили діагноз: сліпі вогнепальні поранення у області лівої гомілки і лівої лопатки.

За фактом події міліція проводить розслідування.